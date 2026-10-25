धनुष की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज, 3,000 महिला प्रशंसकों से की मुलाकात

फैन क्लब के नए लोगो में धनुष की हाथ जोड़कर खड़े होने वाली तस्वीर के साथ एक बड़ा लाल तारा भी शामिल है। फैन क्लब का नाम बदलकर ‘धनुष नरपणि इयक्कम’ रखा गया है, जिसका मतलब है धनुष कल्याण संगठन। इस बदलाव और महिला प्रशंसकों के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले भी तमिल सिनेमा के कई सितारों ने राजनीति में कदम रखा है। हालांकि, धनुष ने अभी तक राजनीति में आने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल, ये देखना होगा कि वो आगे क्या कदम उठाते हैं।