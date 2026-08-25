कश्मीरा शाह ने खुलकर किया सुनीता आहूजा का समर्थन, कहा- मैं उनके साथ खड़ी हूं

कश्मीरा शाह ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का साथ दिया है। दरअसल, गोविंदा की शादी को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है।

हाल ही में एक पार्टी के दौरान कश्मीरा ने साफ-साफ कहा कि वह अपने परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सुनीता के साथ हूं। क्या उन्होंने कभी पहले अपनी आवाज उठाई है? क्या उन्होंने कभी कहा है कि कुछ गलत है? आज वह बोल रही हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है।'

ये सब तब सामने आया है, जब सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। सुनीता ने खुद बताया था, 'मैंने कल तलाक का केस वापस ले लिया क्योंकि वो शादी की योजना बना रहे थे।'