कश्मीरा शाह ने खुलकर किया सुनीता आहूजा का समर्थन, कहा- मैं उनके साथ खड़ी हूं
कश्मीरा शाह ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का साथ दिया है। दरअसल, गोविंदा की शादी को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ी हुई है।
हाल ही में एक पार्टी के दौरान कश्मीरा ने साफ-साफ कहा कि वह अपने परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा, 'मैं सुनीता के साथ हूं। क्या उन्होंने कभी पहले अपनी आवाज उठाई है? क्या उन्होंने कभी कहा है कि कुछ गलत है? आज वह बोल रही हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है।'
ये सब तब सामने आया है, जब सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है। सुनीता ने खुद बताया था, 'मैंने कल तलाक का केस वापस ले लिया क्योंकि वो शादी की योजना बना रहे थे।'
सुनीता ने ऐसे बताई सच्चाई
गोविंदा और सुनीता इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही दिक्कतों को लेकर खबरों में हैं। ये बातें तब और गर्मा गईं, जब सुनीता और राखी सावंत के बीच हुई एक फोन कॉल की जानकारी सामने आई।
चूंकि अब दोनों ही अपनी इन बातों को खुलकर सामने रख रहे हैं, इसलिए हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है कि इस मशहूर जोड़े के रिश्ते का अगला मोड़ क्या होगा।