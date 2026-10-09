राजकुमार राव ने 'दादा' पोस्टर पर हुए बवाल पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा?

राजकुमार ने बताया कि फिल्म के निर्माताओं अपनी गलती से सीख चुके हैं और अब उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

राजकुमार ने कहा, "जिन लोगों ने यह पोस्टर बनाया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने यह सीख लिया है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम से समय लेकर करना चाहिए। किसी बात की हड़बड़ी नहीं है। मुझे लगता है कि टीम ने यह बात समझ ली है, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया है कि दादा के फैंस की दीवानगी कितनी जबरदस्त है।"

'दादा' के किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए, राजकुमार सौरव के घर और कोलकाता के ईडन गार्डन्स जा रहे हैं, ताकि वे उनकी दुनिया को करीब से समझ सकें।

इन सबके ऊपर, वह अपनी एक और फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का प्रमोशन करने में भी व्यस्त हैं। यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है।