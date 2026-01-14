मशहूर अमरीकी गायक जॉन मेयर के मुंबई कॉन्सर्ट की तारीख आगे खिसकी
क्या है खबर?
7 बार ग्रैमी पुरस्कार हासिल कर चुके अमरीकी गायक-गीतकार जॉन मेयर पहली बार भारत में परफॉर्म करने वाले हैं। मुंबई में उनका कॉन्सर्ट 22 जनवरी, 2026 को होना तय था, लेकिन अब प्रशंसकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक, उनके बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों का कहना है कि शो अब फरवरी को आयोजित किया जाएगा। उधर कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
बयान
कॉन्सर्ट के आयोजकों ने जारी किया बयान
बुकमायशो लाइव ने एक आधिकारिक बयान के जरिए जॉन के मुंबई कॉन्सर्ट पर अपडेट साझा किया है। बयान में "अप्रत्याशित परिस्थितियां" कारण बताते हुए स्पष्ट किया गया है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स में नई तारीख के लिए सभी मौजूदा टिकट मान्य रहेंगे। आयोजकों ने बताया है कि कार्यक्रम को 11 फरवरी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, कॉन्सर्ट का टिकट खरीद चुके लोगों ने कार्यक्रम स्थगित होने पर अपनी नाराजगी और हताशा जाहिर की है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨IMPORTANT ANNOUNCEMENT🚨 pic.twitter.com/BKtptVYlh6— BookMyShow.Live (@Bookmyshow_live) January 14, 2026