जॉन मेयर के मुंबई कॉन्सर्ट पर आया नया अपडेट

मशहूर अमरीकी गायक जॉन मेयर के मुंबई कॉन्सर्ट की तारीख आगे खिसकी

लेखन ज्योति सिंह 03:24 pm Jan 14, 202603:24 pm

क्या है खबर?

7 बार ग्रैमी पुरस्कार हासिल कर चुके अमरीकी गायक-गीतकार जॉन मेयर पहली बार भारत में परफॉर्म करने वाले हैं। मुंबई में उनका कॉन्सर्ट 22 जनवरी, 2026 को होना तय था, लेकिन अब प्रशंसकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक, उनके बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों का कहना है कि शो अब फरवरी को आयोजित किया जाएगा। उधर कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार करने वाले अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।