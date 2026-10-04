'अमेरिकन आइडल' के मशहूर गायक कैलेब फ्लिन पत्नी की हत्या में दोषी करार, अफेयर के चक्कर में रची थी खौफनाक साजिश
कैलेब फ्लिन, जो कभी 'अमेरिकन आइडल' में नजर आए थे और चर्च में म्यूजिक पादरी के तौर पर काम करते थे, उन्हें अपनी पत्नी एशली फ्लिन की हत्या का दोषी ठहराया गया है। 16 फरवरी, 2026 को ओहायो के टिप सिटी स्थित घर में एशली गोली लगने से मृत मिली थीं। इससे पहले कैलेब ने पुलिस को फोन कर घर में घुसपैठ और पत्नी को गोली मारे जाने की सूचना दी थी। हालांकि, जांच में पुलिस को किसी बाहरी हमलावर के घर में घुसने के सबूत नहीं मिले। केलेब को 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर को जूरी ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी पाया। उन्हें 5 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है।
कैलेब फ्लिन की करतूत का खुलासा, प्रेमिका ने कोर्ट में खोले राज
सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि कैलेब फ्लिन का चर्च की एक सहकर्मी के साथ प्रेम संबंध था। उस महिला ने अदालत में गवाही देते हुए बताया कि दोनों ने एशली को रास्ते से हटाने को लेकर बातचीत की थी। उसने कुछ मैसेज भी अदालत में पेश किए, जिनमें कैलेब ने एशली की हत्या के बारे में बात की थी। 29 सितंबर को जूरी ने केलेब को दोषी ठहराया। अब 5 अक्टूबर को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। उन्हें बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा मिल सकती है।