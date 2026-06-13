अमीषा पटेल का बेबाक बयान, बोलीं- 'गदर' के दर्शकों की संख्या आदित्य धर की 'धुरंधर' से कहीं ज्यादा

दर्शकों की भीड़ को बताया 'सिनेमाई इतिहास'

इतनी बड़ी भीड़ देखकर अमीषा ने इसे 'दिल को छू लेने वाला' बताया और कहा कि ये सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन गया है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कैसे पहली 'गदर' अपने पहले दिन ही सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में 100 प्रतिशत हाउसफुल हो गई थी। फिल्म से दर्शकों का तुरंत जुड़ाव इतना जबरदस्त था कि उन्हें इसकी जबरदस्त कामयाबी को ठीक से समझने का मौका ही नहीं मिल पाया।