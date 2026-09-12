अमीषा पटेल की मां का 5 लाख का हीरे जड़ा कंगन चोरी, घरेलू सहायिका गिरफ्तार

आशा के घर से जनवरी, 2026 में कंगन चोरी हुआ था। उन्हें पिछले डेढ़ साल से काम कर रही अपनी घरेलू सहायिका सीमा पर ही शक था।

उन्होंने सीधे पुलिस के पास जाने के बजाय करीब 5 से 6 महीनों तक सीमा से अपना जुर्म कबूल करने और कंगन वापस लौटाने के लिए कहा।

हालांकि, लगातार दबाव के बावजूद सीमा ने चोरी की बात से इनकार किया। आखिरकार, कोई रास्ता न बचने पर आशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।