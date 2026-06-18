कुणाल केमू ला रहे रियलिटी शो 'अलायंस', प्राइम वीडियो पर होगा सितारों का महागठबंधन

'अलायंस' में शामिल हैं ये बड़े सितारे

शो में डेजी शाह, उर्फी जावेद, कुशाल टंडन, नीति टेलर और कुशाल तनवर (गल्लू) जैसे जाने-माने चेहरे बतौर प्रतियोगी नजर आएंगे।

हर रोज दोपहर 12 बजे एक नया एपिसोड आएगा, जिसमें अलायंस बनाकर टास्क पूरे करने होंगे और पॉइंट्स जीतने के लिए जद्दोजहद करनी होगी।

इस दौरान काफी बातचीत और कुछ चालाकी भरे मूव्स भी देखने को मिलेंगे। यह शो नेटफ्लिक्स के 'लॉक अप' सीजन 2 से ठीक पहले आ रहा है, ऐसे में रियलिटी टीवी की असली जंग अब शुरू हो चुकी है।