सीरीज 'लुक्खे' की पहली झलक जारी

सीरीज 'लुक्खे' की पहली झलक जारी, जानिए कहानी-कास्ट और प्रीमियर के बारे में सबकुछ

लेखन ज्योति सिंह 02:59 pm Apr 14, 202602:59 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो ने पिछले महीने नई वेब सीरीज 'लुक्खे' का ऐलान किया था। हिमांक गौर द्वारा निर्देशित यह 8 एपिसोड वाली म्यूजिकल-एक्शन ड्रामा सीरीज है, जिसे डी शाह और राजेश बहल ने ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट और व्हाइट गोरिल्ला LLP के बैनर तले निर्मित किया है। निर्माताओं ने सीरीज की पहली झलक को जारी कर दिया है। साथ ही रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं कि 'लुक्खे' की कहानी क्या है और इसमें कौन-कौन से सितारे दिखेंगे।