'मटका किंग' का आएगा दूसरा सीजन

'मटका किंग' के दूसरे सीजन का ऐलान, 'बृज भट्टी' बनकर फिर लौटेंगे विजय वर्मा

लेखन ज्योति सिंह 12:59 pm May 07, 202612:59 pm

क्या है खबर?

विजय वर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज वेब सीरीज 'मटका किंग' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। यूं तो अभिनेता अपने नए-नए किरदारों से हमेशा दर्शकों का दिल जीतते आए हैं। सट्टा की दुनिया का बेताज बादशाह 'ब्रिज भट्‌टी' का किरदार निभाकर उन्होंने OTT पर तहलका मचा दिया है। सीरीज को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद, आखिरकार निर्माताओं ने दूसरे सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। इसका ऐलान उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कर दिया है।