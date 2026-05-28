स्ट्रीमिंग दिग्गज माइक्रो-ड्रामा पर लगा रहे बड़ा दांव, 23 अरब रुपये के लिए इनके बीच होगी जंग मनोरंजन May 28, 2026

भारत के स्ट्रीमिंग ऐप इन दिनों नए-नए तरीके अपना रहे हैं। वे आपके मोबाइल फोन पर देखने के लिए बेहद छोटे शो बना रहे हैं, जिन्हें 'माइक्रोड्रामा' कहा जा रहा है।

अमेजन ने MX प्लेयर पर 'फटाफट' नाम से ऐसे शो शुरू किए हैं। वहीं, अप्रैल, 2025 में ही जियो हॉटस्टार पर 100 से ज्यादा छोटे-छोटे टाइटल लॉन्च कर दिए थे। इन माइक्रोड्रामों को आई पी एल मैचों के साथ दिखाया जा रहा है, ताकि दर्शकों का ध्यान खींचा जा सके।

अब यश राज फिल्म्स भी इस श्रेणी में उतर आई है। ये माइक्रोड्रामा दर्शकों की पसंद समझने और नई कहानियां गढ़ने का एक अच्छा जरिया बनते जा रहे हैं।