वैरायटी इंडिया के मुताबिक, टीवी और स्ट्रीमिंग परियोजनाओं में व्यस्त रहने के बाद अमर जनवरी, 2027 में स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने बतौर प्रतियोगी 'अलायंस' का दूसरा सीजन साइन किया है। यह उनका तीसरा रियलिटी शो होगा जिसमें उनकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को देखने का फैंस को एक और मौका मिलेगा।

शो की बात करें, तो 'अलायंस 2' का प्रीमियर इस बार भी अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। इसके एपिसोड 14 जनवरी, 2027 से आने शुरू होंगे।