'इम्मोर्टल' के निर्माताओं ने जी.वी. प्रकाश कुमार को इस बड़े तोहफों से चौंकाया

फैंटेसी थ्रिलर 'अमर' की टीम ने अपनी सफल रिलीज का जश्न एक खास थैंक्सगिविंग कार्यक्रम के साथ मनाया।

मारियप्पन चिन्ना निर्देशित इस फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार और कायादू लोहार ने एक ऐसे जोड़े की भूमिका निभाई है, जो आकार बदलने वाले एक विलेन का सामना करते हैं।

इस कार्यक्रम में फिल्म से जुड़े सभी लोगों की मेहनत और फिल्म को दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया को सराहा गया।