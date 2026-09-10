'इम्मोर्टल' के निर्माताओं ने जी.वी. प्रकाश कुमार को इस बड़े तोहफों से चौंकाया
मनोरंजन
फैंटेसी थ्रिलर 'अमर' की टीम ने अपनी सफल रिलीज का जश्न एक खास थैंक्सगिविंग कार्यक्रम के साथ मनाया।
मारियप्पन चिन्ना निर्देशित इस फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार और कायादू लोहार ने एक ऐसे जोड़े की भूमिका निभाई है, जो आकार बदलने वाले एक विलेन का सामना करते हैं।
इस कार्यक्रम में फिल्म से जुड़े सभी लोगों की मेहनत और फिल्म को दर्शकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया को सराहा गया।
निर्माता ने प्रकाश को RX100 और घड़ी की भेंट
प्रकाश का आभार जताने के लिए, फिल्म के निर्माता ने उन्हें एक यामाहा RX100 बाइक और एक नई घड़ी भेंट की।
यह उस शाम के खास पलों में से एक था। 'अमर' फिल्म अपनी रोमांटिक कहानी, रहस्य और अलौकिक मोड़ों के अनोखे मेल के लिए काफी चर्चा में है।
इस फिल्म का संगीत सैम सी.एस. ने दिया है।