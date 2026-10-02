अमांडा पीट को त्वचा में दिखे कैंसर के संकेत, फिर भी MRI रिपोर्ट आई 'साफ'; ऐसे हुआ खुलासा

अमांडा ने जानकारी के लिए इंटरनेट पर इधर-उधर खोजने के बजाय अपनी बहन और जीजाजी से सलाह ली, जो दोनों ही डॉक्टर हैं।

अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ, वे अपने दोनों माता-पिता की देखभाल भी कर रही थीं, जो उस समय होस्पिस में थे।

जनवरी के मध्य तक, उनकी पहली स्कैन रिपोर्ट साफ आई, जिसमें कैंसर नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने 'पेज सिक्स' को अपनी सेहत के बारे में बताया और कहा कि अब वे "काफी अच्छी" हैं।

उनका मुख्य संदेश यह है कि जब मुश्किल हालात हों, तो सही डॉक्टरी सलाह पर भरोसा करें और अपने करीबियों का सहारा लें।