अमांडा पीट को त्वचा में दिखे कैंसर के संकेत, फिर भी MRI रिपोर्ट आई 'साफ'; ऐसे हुआ खुलासा
अमांडा पीट ने हाल ही में अपने स्तन कैंसर के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि पिछले साल पतझड़ में कैंसर का पता चलने से कई महीने पहले ही उन्हें अपनी त्वचा में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे थे।
हालांकि, उनकी पहली MRI रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें कुछ परेशानी दिखी।
जांच के बाद पता चला कि उन्हें लोबुलर कैंसर है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को "जानकारी का धीमा बहाव" बताया, क्योंकि उनके इलाज की योजना बनाने में काफी समय लग गया था।
जनवरी के मध्य में अमांडा की स्कैन रिपोर्ट आई साफ
अमांडा ने जानकारी के लिए इंटरनेट पर इधर-उधर खोजने के बजाय अपनी बहन और जीजाजी से सलाह ली, जो दोनों ही डॉक्टर हैं।
अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ-साथ, वे अपने दोनों माता-पिता की देखभाल भी कर रही थीं, जो उस समय होस्पिस में थे।
जनवरी के मध्य तक, उनकी पहली स्कैन रिपोर्ट साफ आई, जिसमें कैंसर नहीं था। कुछ दिन बाद उन्होंने 'पेज सिक्स' को अपनी सेहत के बारे में बताया और कहा कि अब वे "काफी अच्छी" हैं।
उनका मुख्य संदेश यह है कि जब मुश्किल हालात हों, तो सही डॉक्टरी सलाह पर भरोसा करें और अपने करीबियों का सहारा लें।