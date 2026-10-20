पूर्व प्रेमिका पर बात कर पछताए अमन गांधी, जानिए क्या बोले?

अमन को इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि उन्हें मैरी कॉम से पहले शो से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि मैरी ने शो में कोई खास योगदान नहीं दिया।

उन्होंने मही विज के साथ हुए कुछ तनावों का भी जिक्र किया और यह भी बताया कि कैसे उन्हें उदिति सिंह का असिस्टेंट बुलाया जाता था। इस सब ड्रामा के बाद भी, अमन ने साफ कहा कि असल में उनकी जगह मैरी को बाहर किया जाना चाहिए था।