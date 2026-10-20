पूर्व प्रेमिका पर बात कर पछताए अमन गांधी, जानिए क्या बोले?
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' से बाहर आने के बाद अमन गांधी ने बताया कि उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका शगुन शर्मा के बारे में टीवी पर बात करने का अफसोस है।
उनका मानना है कि पुराने दिनों को याद करके भावुक होने और उनके बारे में खुलकर बात करने से घर के अंदर उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं।
मैरी कॉम को बाहर किया जाना चाहिए था: अमन गांधी
अमन को इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि उन्हें मैरी कॉम से पहले शो से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि मैरी ने शो में कोई खास योगदान नहीं दिया।
उन्होंने मही विज के साथ हुए कुछ तनावों का भी जिक्र किया और यह भी बताया कि कैसे उन्हें उदिति सिंह का असिस्टेंट बुलाया जाता था। इस सब ड्रामा के बाद भी, अमन ने साफ कहा कि असल में उनकी जगह मैरी को बाहर किया जाना चाहिए था।