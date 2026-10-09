'बिग बॉस 20' में अमन गांधी के बयान पर हंगामा, लगा यह आरोप

अमन की टीम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका निशाना काजी की खेल रणनीति पर था, धर्म पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।

इस पर लोगों की राय बंटी हुई है, कुछ लोग चाहते हैं कि शो के होस्ट सलमान खान इस मुद्दे पर कुछ बोलें, जबकि बाकी का मानना है कि अमन को गलत समझा गया।

यह घटना एक बार फिर बताती है कि रियलिटी टीवी के छोटे-छोटे पल भी ऑनलाइन कितनी तेजी से बड़ा विवाद बन सकते हैं।