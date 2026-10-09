'बिग बॉस 20' में अमन गांधी के बयान पर हंगामा, लगा यह आरोप
अमन गांधी 'बिग बॉस 20' में एक गरमागरम टास्क के दौरान अपने साथी प्रतियोगी काजी तौकीर पर टिप्पणी करके मुश्किल में फंस गए हैं। कुछ दर्शकों को लगा कि उनके बयान में मुस्लिम समुदायों के बारे में बनी-बनाई धारणाएं (रूढ़िवादिता) झलक रही थीं।
इसी बात पर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। यह क्लिप बहुत तेजी से फैल गई और फैंस इस बात पर बंटे हुए थे कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या मामला इससे भी ज्यादा गंभीर था।
अमन की टीम ने धार्मिक इरादे से इनकार किया
अमन की टीम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका निशाना काजी की खेल रणनीति पर था, धर्म पर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।
इस पर लोगों की राय बंटी हुई है, कुछ लोग चाहते हैं कि शो के होस्ट सलमान खान इस मुद्दे पर कुछ बोलें, जबकि बाकी का मानना है कि अमन को गलत समझा गया।
यह घटना एक बार फिर बताती है कि रियलिटी टीवी के छोटे-छोटे पल भी ऑनलाइन कितनी तेजी से बड़ा विवाद बन सकते हैं।