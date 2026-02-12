OTT पर अश्लीलता का खेल खत्म, सरकार ने ALTT-Ullu समेत 25 ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने Ullu, ALTT (ALTBalaji), Desiflix, और बिग शॉट्स जैसे ऐप्स को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और बिना किसी सामाजिक संदेश के केवल आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री प्रसारित कर रहे थे।

आदेश मनोरंजन के नाम पर अश्लील कंटेंट दिखाने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध सरकार को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ये ऐप्स 'मनोरंजन' की आड़ में आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रही हैं। मंत्रालय के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट IT नियमों की धारा 67 और 67A का उल्लंघन कर रहा था। इनका अधिकतर कंटेंट महिलाओं के अश्लील चित्रण और बिना किसी कहानी के केवल नग्नता पर आधारित था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद इन ऐप्स ने सुधार नहीं किया, जिसके बाद इन्हें ब्लॉक करने का आदेश जारी हुआ।

ऐप्स ये प्लेटफॉर्म हुए बैन, 57 अकाउंट्स भी किए गए ब्लॉक सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए ऐप्स में ULLU, ALTT, देसीफ्लिक्स, बिग शॉट्, बूमेक्स, गुलाब ऐप, कंगन, नवरसा लाइट, बुल ऐप, हूट, मूडएक्स, अनकट अड्डा, एक्स प्राइम, वूवी, रैबिट, चिकूफ्लिक्स, प्राइम प्ले, बेशर्म्स, हंटर्स, मोजफ्लिक्स, न्यूफ्लिक्स, स्मट, वीआईपी मूवीज, हॉट मस्ती और ड्रीम 7 शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन कर बिना किसी सामाजिक संदेश के केवल आपत्तिजनक सामग्री दिखा रहे थे। ऐप्स ही नहीं, सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े 57 सोशल मीडिया हैंडल्स भी ब्लॉक कर दिए हैं।

Advertisement

उल्लंघन नियमों की अनदेखी पड़ी भारी सरकार ने इस बैन के लिए IT एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) की सख्त धाराओं का हवाला दिया है। सरकार ने पाया कि प्लेटफॉर्म 'डिजिटल मीडिया आचार संहिता' (IT Rules 2021) का पालन करने में भी विफल रहे, जिसके तहत कंटेंट की श्रेणी तय करना और शिकायत निवारण तंत्र बनाना अनिवार्य है। जांच में अधिकारियों ने पाया कि इन ऐप्स पर मौजूद अधिकांश कंटेंट में न तो कोई ठोस कहानी थी और ना ही कोई सामाजिक प्रासंगिकता।

Advertisement