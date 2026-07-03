'अल्फा' पर आया जनता का फैसला

'अल्फा' रिव्यू: क्या देखने लायक है आलिया भट्‌ट-शरवरी की फिल्म? जनता ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Jul 03, 202601:32 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' तमाम चर्चाओं के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। शिव रवैल के निर्देशन में बनी यह जासूस एक्शन-थ्रिलर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 7वीं कड़ी है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदारों में शामिल हैं, जबकि ऋतिक रोशन का दमदार है। दर्शकों ने फिल्म का पहला शो सिनेमाघरों में देख लिया है और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए रख दी है। आइए डालते हैं एक नजर।