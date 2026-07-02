'अल्फा' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'अल्फा' की एडवांस बुकिंग में धीमी शुरुआत, पहले दिन इतनी ओपनिंग मिलने की उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह 02:49 pm Jul 02, 202602:49 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' की रिलीज में एक दिन बचा है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के बैनर तले बनी इस जासूस एक्शन थ्रिलर में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदाराें में शामिल हैं। निर्माताओं ने फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जिसमें इसे धीमी शुरुआत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि 'अल्फा' को अपने ओपनिंड डे पर एकल आंकड़े से संतोष करना पड़ेगा।