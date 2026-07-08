बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'अल्फा' की कमाई में उछाल, 50 करोड़ कमाने से इतनी दूर आलिया-शरवरी की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 09:52 am Jul 08, 202609:52 am

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' का संघर्ष बॉक्स ऑफिस पर जारी है। जासूसी पर आधारित यह फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दर्शकों और समीक्षकों से इसे निराशाजनक प्रतिक्रिया हासिल हुई। बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे करने के बाद फिल्म की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरी ओर, अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी कमाई के मामले में अब पिछड़ती जा रही है।