'अल्फा' की कुल अवधि का हुआ खुलासा

आलिया भट्‌ट-शरवरी की 'अल्फा' सेंसर बोर्ड से हुई पास, जानिए कितनी लंबी है फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Jun 29, 202605:42 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट को आखिरी बार साल 2024 में आई फिल्म 'जिगरा' में देखा गया था। अब वह अपनी अगली फिल्म 'अल्फा' के साथ बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाने आ रही हैं। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। शिव रावेल के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी हो चुका है। अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है।