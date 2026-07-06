आलोचनाओं के बावजूद 'अल्फा' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

'अल्फा' की स्क्रीनिंग में भारी भीड़

वैश्विक स्तर पर 'अल्फा' ने अब तक 58.8 करोड़ रुपये की कमाई की है (जिसमें से 18 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय बाजार से आए हैं)।

रविवार के शोज में सिनेमाघर खचाखच भरे रहे। सुबह के समय दर्शकों की मौजूदगी 12.92 प्रतिशत थी, जो शाम होते-होते करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच गई। कुछ ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद, करण जौहर जैसे बड़े फिल्म निर्माता फिल्म के महत्वाकांक्षी प्रयास की तारीफ कर रहे हैं और दर्शकों से इसे देखने की अपील कर रहे हैं।

शिव रावेल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आलिया और शरवरी खास एजेंट्स के रूप में नजर आ रही हैं, जो बॉबी देओल के निभाए गए विलेन के किरदार से मुकाबला करती हैं।

अनिल कपूर और दिया मिर्जा भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और ऋतिक रोशन ने भी इसमें एक खास कैमियो किया है।