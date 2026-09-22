'राका' का नाम गिनीज बुक में दर्ज

'राका' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म के नाम दर्ज हुई बड़ी वैश्विक कामयाबी

लेखन ज्योति सिंह 10:17 am Sep 22, 202610:17 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' ने अपनी रिलीज से पहले विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। फिल्म का नाम आधिकारिक तौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दरअसल, 'राका' ने एक साथ, रियल टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन कैप्चर करने के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। निर्माताओं द्वारा फिल्म के एक दृश्य के लिए 37 कलाकारों की गति को एक साथ रिकॉर्ड किया गया था।