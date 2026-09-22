'राका' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म के नाम दर्ज हुई बड़ी वैश्विक कामयाबी

'राका' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, रिलीज से पहले फिल्म के नाम दर्ज हुई बड़ी वैश्विक कामयाबी
क्या है खबर?
सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' ने अपनी रिलीज से पहले विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। फिल्म का नाम आधिकारिक तौर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दरअसल, 'राका' ने एक साथ, रियल टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन कैप्चर करने के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। निर्माताओं द्वारा फिल्म के एक दृश्य के लिए 37 कलाकारों की गति को एक साथ रिकॉर्ड किया गया था।
ऐलान
अल्लू और एटली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला
'राका' के निर्माता सन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म को मिली वैश्विक उपलब्धि का ऐलान किया है।
उन्होंने लिखा, 'इतिहास रचा गया। एक वैश्विक सफलता जिसने भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर पहुंचा दिया! राका ने 'रियल-टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन कैप्चर' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 37 कलाकारों को एक साथ कैप्चर किया गया है। अल्लू अर्जुन और एटली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र मिला, जो इस ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
HISTORY MADE 🏆 A global triumph that takes Indian cinema to the world stage! 🌎#Raaka sets a Guinness World Record for the “Most People Motion-Captured in Real-Time”, with 37 performers captured simultaneously!— Sun Pictures (@sunpictures) September 21, 2026
Mr. Allu Arjun and Mr. Atlee received the Guinness World Records… pic.twitter.com/BuozZNET6K
आभार
इस सफलता पर क्या बोले अभिनेता?
अल्लू ने इस कामयाबी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह पूरी टीम के लिए गर्व का पल है, और हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आभारी हैं कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस उपलब्धि को मान्यता दी और हमारे प्रयासों को सम्मानित किया।"
निर्माताओं ने अब BTS वीडियो भी साझा किया है, जो इस सीक्वेंस को बनाने की प्रक्रिया को करीब से दिखाता है।
बता दें, 'राका' साइंस फिक्शन एक्शन-ड्रामा है, जिसमें दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और जाह्नवी कपूर भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए रियल-टाइम मोशन कैप्चर का वीडियो
A global triumph in motion capture! 🏆🌎#Raaka sets a Guinness World Record for the 'Most People Motion-Captured in Real-Time', with 37 performers captured simultaneously ✨@alluarjun @Atlee_dir @GWR#Raaka #AlluArjun #Atlee #GuinnessWorldRecords pic.twitter.com/hotAxnrgfE— Sun Pictures (@sunpictures) September 21, 2026