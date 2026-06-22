'पुष्पा 2' के अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में कोर्ट बुलाया गया, महिला की मौत के मामले में होगी सुनवाई

कोर्ट ने 19 लोगों को भेजा समन

अल्लू को मामले में 11वें आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। उन्होंने अदालत से वर्चुअल माध्यम से पेश होने की इजाजत मांगी है, क्योंकि वे फिलहाल मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं।

थिएटर मैनेजमेंट (आरोपी नंबर 1 से 10) से भीड़ को सही से नियंत्रित न कर पाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर, पुलिस ने 23 लोगों को नामजद किया है।

इनमें थिएटर स्टाफ के सदस्य और अल्लू का सुरक्षा दल भी शामिल है। अब तक अदालत 19 लोगों को समन भेज चुकी है।

अब अधिकारी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कार्यक्रम की सुरक्षा में क्या कमी रह गई थी और आगे इस मामले में जवाबदेही कैसे तय की जाएगी।