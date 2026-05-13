'पुष्पा' वाली चूक दोबारा नहीं, 'राका' के सिग्नेचर मूव्स पर होगा सिर्फ अल्लू अर्जुन का अधिकार मनोरंजन May 13, 2026

अल्लू अर्जुन की अगली बड़ी फैंटेसी-एक्शन फिल्म 'राका' आजकल खूब चर्चा में है। फिल्म की टीम चाहती है कि उनके खास सिग्नेचर मूव्स पर सिर्फ उनका ही अधिकार रहे। दरअसल, फिल्म 'पुष्पा' का 'झुकेंगे नहीं साला' वाला मूव बहुत वायरल हुआ था और हर जगह उसकी नकल होने लगी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 'राका' के निर्माताओं ने तय किया है कि वे नहीं चाहते कि उनकी फिल्म के किसी भी खास पल या सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल कोई ब्रांड या कोई और बिना उनकी इजाजत के करे।