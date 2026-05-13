'पुष्पा' वाली चूक दोबारा नहीं, 'राका' के सिग्नेचर मूव्स पर होगा सिर्फ अल्लू अर्जुन का अधिकार
अल्लू अर्जुन की अगली बड़ी फैंटेसी-एक्शन फिल्म 'राका' आजकल खूब चर्चा में है। फिल्म की टीम चाहती है कि उनके खास सिग्नेचर मूव्स पर सिर्फ उनका ही अधिकार रहे। दरअसल, फिल्म 'पुष्पा' का 'झुकेंगे नहीं साला' वाला मूव बहुत वायरल हुआ था और हर जगह उसकी नकल होने लगी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 'राका' के निर्माताओं ने तय किया है कि वे नहीं चाहते कि उनकी फिल्म के किसी भी खास पल या सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल कोई ब्रांड या कोई और बिना उनकी इजाजत के करे।
'राका' में अल्लू के साथ लीड रोल में दिखेंगी दीपिका पादुकोण
फिल्म 'राका' को मशहूर निर्देशक एटली बना रहे हैं। इसे सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हाई-एंड CGI और VFX का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म की सारी उम्मीदें अल्लू अर्जुन की जबरदस्त लोकप्रियता पर टिकी हैं। इसकी शूटिंग अप्रैल 2027 तक चलेगी, इसलिए दर्शकों को फिल्म रिलीज के लिए थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। टीम इस फिल्म को सबसे खास बनाने वाली चीजों को सुरक्षित रखने में पूरी ताकत लगा रही है।