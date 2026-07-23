अल्लू अर्जुन ने रोकी 'राका' की शूटिंग, परिवार संग इस देश में मना रहे छुट्टियां
मनोरंजन
अल्लू अर्जुन ने अपनी नई फिल्म 'राका' की शूटिंग कुछ समय के लिए रोक दी है। वे अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चों अयान और अर्हा के साथ ऑस्ट्रिया के आल्प्स पहाड़ों में 2 हफ्तों की छुट्टी पर हैं।
परिवार की ये छुट्टियां पहाड़ों के खूबसूरत नजारों और सुकून भरे पलों से सजी हुई दिख रही हैं।
दीपिका और अल्लू अभिनीत 'राका' का निर्देशन एटली कर रहे
स्नेहा ने इंस्टाग्राम पर इस यात्रा की कुछ झलकियां साझा की हैं। उन्होंने सीग्रुबे जैसे कई खूबसूरत जगहों की तस्वीरें साझा की हैं, जो एक जाना-माना व्यूप्वाइंट है।
छुट्टियां खत्म होते ही अर्जुन अगस्त की शुरुआत में वापस शूटिंग पर लौट आएंगे। फिल्म 'राका' का निर्देशन एटली कर रहे हैं, जो 'जवान' जैसी हिट फिल्म के लिए जाने जाते हैं और इसमें पहली बार अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी।
हालांकि, इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।