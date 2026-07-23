अल्लू अर्जुन ने रोकी 'राका' की शूटिंग, परिवार संग इस देश में मना रहे छुट्टियां

स्नेहा ने इंस्टाग्राम पर इस यात्रा की कुछ झलकियां साझा की हैं। उन्होंने सीग्रुबे जैसे कई खूबसूरत जगहों की तस्वीरें साझा की हैं, जो एक जाना-माना व्यूप्वाइंट है।

छुट्टियां खत्म होते ही अर्जुन अगस्त की शुरुआत में वापस शूटिंग पर लौट आएंगे। फिल्म 'राका' का निर्देशन एटली कर रहे हैं, जो 'जवान' जैसी हिट फिल्म के लिए जाने जाते हैं और इसमें पहली बार अल्लू के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी।

हालांकि, इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।