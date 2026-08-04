अल्लू अर्जुन का फ्रेंडशिप डे पर धांसू तोहफा, 'AA23' में दोस्तों संग लोकेश-अनिरुद्ध का जलवा
अभिनेता अल्लू अर्जुन ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक खास ऐलान किया है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'AA23' के सह-निर्माता के तौर पर अपने करीबी दोस्तों के नाम बताए हैं।
बनी वास, संदीप रामिनेनी, नटराज और स्वाति ये दोस्त इस फिल्म को साथ मिलकर निर्मित करेंगे। अल्लू के इस कदम से उनके फैंस बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि यह उन दोस्तों के प्रति आभार जताने का उनका अपना तरीका है, जिन्होंने सालों से उनका साथ दिया है।
'AA23' में अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज की जोड़ी करेगी कमाल
यह फिल्म कई वजहों से सुर्खियों में बनी हुई है। इनमें एक अहम वजह यह है कि यह अल्लू और निर्देशक लोकेश कनगराज का पहला साथ वाला प्रोजेक्ट है।
फिल्म अभी शुरुआती तैयारी में है, लेकिन अनिरुद्ध रविचंदर के थीम म्यूजिक ने इसके शुरुआती दौर में ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।
इसे दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला है। दर्शकों को अब इस नई जोड़ी से बड़े कमाल की उम्मीद है। फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर सबकी नजर बनी हुई है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।