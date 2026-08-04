अल्लू अर्जुन का फ्रेंडशिप डे पर धांसू तोहफा, 'AA23' में दोस्तों संग लोकेश-अनिरुद्ध का जलवा

यह फिल्म कई वजहों से सुर्खियों में बनी हुई है। इनमें एक अहम वजह यह है कि यह अल्लू और निर्देशक लोकेश कनगराज का पहला साथ वाला प्रोजेक्ट है।

फिल्म अभी शुरुआती तैयारी में है, लेकिन अनिरुद्ध रविचंदर के थीम म्यूजिक ने इसके शुरुआती दौर में ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

इसे दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला है। दर्शकों को अब इस नई जोड़ी से बड़े कमाल की उम्मीद है। फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर सबकी नजर बनी हुई है और लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।