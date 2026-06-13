बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन का जलवा, 4K में दोबारा रिलीज हुई 'हैप्पी' ने केरल में बनाया रिकॉर्ड

'हैप्पी' की री-रिलीज से गदगद प्रशंसक

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रशंसकों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'थिएटर में खूब मनाेरंजन हो रहा है, 'मनोलु' वाले पुराने दृश्यों ने फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी हैं और माहौल तो बस कमाल का है।' हर कोई 20 साल पुरानी इस क्लासिक फिल्म को दोबारा देखने के अनुभव को खूब पसंद कर रहा है। कई रात वाले शोज के टिकट तो पूरी तरह हाउसफुल रहे, जिससे पता चलता है कि 'हैप्पी' की फैन फॉलोइंग आज भी वैसी ही दमदार है। ए करुणाकरण के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और जेनेलिया मुख्य किरदारों में थे और इसका संगीत युवन शंकर राजा ने दिया था।