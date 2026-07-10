डॉली जावेद का दर्दनाक खुलासा, बोलीं- पिता ने मुझे और मां को छोड़ा
हाल ही में 'एलायंस' नाम के एक शो के एपिसोड में, प्रतियोगी डॉली जावेद ने अपने मुश्किल भरे बचपन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके पिता उनकी मां और बहनों के साथ बुरा बर्ताव करते थे।
डॉली ने यह भी बताया कि उनकी मां की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी और 26 साल की उम्र तक उन्होंने 5 बच्चों को पाला।
यह सब उन्होंने घर में लगातार चल रही मुश्किलों के बावजूद किया।
डॉली ने पिता के गायब होने और पुनर्विवाह का विवरण दिया
डॉली ने बताया कि उनके पिता महीनों तक घर से गायब रहते थे। जब वापस आते तो सिर्फ झगड़ा करते और परिवार को बुरी-भली बातें सुनाते थे।
बाद में उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को छोड़कर 2 बार और शादी कर ली थी।
आज भी उनके मन में यह सवाल उठता है कि 'एक पिता अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?'
उनकी यह दर्द भरी कहानी दर्शकों के दिल को छू गई। इस कहानी ने उन मुश्किलों पर भी ध्यान खींचा, जिनका कई परिवार चुपचाप सामना करते रहते हैं।