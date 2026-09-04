इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'मिरजापुर: द मूवी' फिल्म पर रोक लगाने की याचिका की खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'मिरजापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लखनऊ की एक वकील शालू पांडे ने याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई गई है और यह मिर्जापुर जिले को गलत तरीके से पेश करती है।

शालू ने कोर्ट से फिल्म की रिलीज और उसके प्रचार पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी, जब तक मिरजापुर के बारे में आपत्तिजनक संदर्भ, खुली हिंसा और अश्लील सामग्री को हटा न दिया जाए।