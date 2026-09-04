इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'मिरजापुर: द मूवी' फिल्म पर रोक लगाने की याचिका की खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'मिरजापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लखनऊ की एक वकील शालू पांडे ने याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई गई है और यह मिर्जापुर जिले को गलत तरीके से पेश करती है।
शालू ने कोर्ट से फिल्म की रिलीज और उसके प्रचार पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी, जब तक मिरजापुर के बारे में आपत्तिजनक संदर्भ, खुली हिंसा और अश्लील सामग्री को हटा न दिया जाए।
'मिर्जापुर: द मूवी' तय तारीख पर ही होगी रिलीज
शालू ने अपनी दलील में कहा था कि फिल्म का यह चित्रण मिर्जापुर की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।
हालांकि, फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को चार हफ्तों के लिए टाल दिया है। ऐसे में 'मिर्जापुर: द मूवी', जो शुक्रवार, 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है, अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आएगी।