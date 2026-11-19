अलका याग्निक फिर अपनी आवाज का जादू चलाने को तैयार

अलका याग्निक 2 साल बाद संगीत की दुनिया में करेंगी वापसी, सुभाष घई ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Nov 19, 202606:57 pm

क्या है खबर?

मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक संगीत की दुनिया में अपने सुरों का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। पिछले करीब 2 साल से वह अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते गायिकी और सिनेमा की चकाचौंध से दूर थीं। उन्होंने आखिरी बार इस साल जून में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार, 2026 में पुरस्कार ग्रहण करते हुए सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरी थी। सुभाष घई ने ऐलान किया है कि अब गायिका शानदार वापसी करने जा रही हैं।