अलका याग्निक ने खुद बताया व्हीलचेयर पर बैठने का असली कारण, तबीयत बिगड़ी या कुछ और?
क्या है खबर?
दिग्गज पार्श्व गायिका अलका याग्निक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फैंस बेहद परेशान हो गए। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित 'पद्म भूषण' सम्मान से नवाजी गईं अलका याग्निक समारोह के बाद व्हीलचेयर पर बैठी नजर आईं, जिसे देखकर फैंस उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे। अब खुद गायिका ने सामने आकर इन सभी चिंताओं पर विराम लगा दिया है और अपनी सेहत का पूरा हाल साझा किया है।
कारण
पद्म भूषण समारोह के बाद क्यों लेनी पड़ी व्हीलचेयर की मदद?
पद्म भूषण समारोह के बाद व्हीलचेयर पर नजर आने के कारण अलका याग्निक की सेहत को लेकर फैंस चिंतित हो गए थे। हालांकि, 60 वर्षीय गायिका ने खुद इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। अलका ने बताया कि उनकी सेहत में अब सुधार आ रहा है और उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा कि समारोह काफी लंबा चला था, जिससे वो बहुत थक गई थीं। इसी वजह से उन्हें उस समय व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़ी थी।
सुधार
सुधर रही अल्का की सेहत
अलका बोलीं, "आपके प्यार, चिंता और अनगिनत शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैंने पद्म पुरस्कार समारोह के वीडियो को लेकर जताई जा रही चिंता को देखा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। पद्म सम्मान समारोह का वो दिन मेरे लिए लंबा और यादगार था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से मैंने वहां से निकलते समय व्हीलचेयर की मदद ली थी।"
चिंता
राष्ट्रपति भवन से सामने आया अलका का व्हीलचेयर वीडियो
ये वीडियो 23 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलका को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के कुछ ही देर बाद इंटरनेट पर वायरल होने लगा था। इस क्लिप को देखने के बाद उनके करोड़ों प्रशंसक बेहद चिंतित हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम फैंस सिंगर की सलामती की दुआएं करने लगे और उनके जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होने के लिए लगातार संदेश भेज रहे थे।
दर्द
पद्म भूषण मिलने के अगले ही दिन खुद सिंगर ने बयां किया अपना दर्द
पद्म भूषण सम्मान समारोह के अगले ही दिन अलका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने इस कठिन सफर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 2 सालों से वो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रही थीं, जिसके कारण उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। हालांकि, अब वह धीरे-धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट रही हैं और इसी वजह से उन्होंने इस खास समारोह में शामिल होने का फैसला किया।