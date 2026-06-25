अलका याग्निक ने अपने व्हीलचेयर वाले वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

अलका याग्निक ने खुद बताया व्हीलचेयर पर बैठने का असली कारण, तबीयत बिगड़ी या कुछ और?

लेखन नेहा शर्मा 05:51 pm Jun 25, 202605:51 pm

क्या है खबर?

दिग्गज पार्श्व गायिका अलका याग्निक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके फैंस बेहद परेशान हो गए। हाल ही में देश के प्रतिष्ठित 'पद्म भूषण' सम्मान से नवाजी गईं अलका याग्निक समारोह के बाद व्हीलचेयर पर बैठी नजर आईं, जिसे देखकर फैंस उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे। अब खुद गायिका ने सामने आकर इन सभी चिंताओं पर विराम लगा दिया है और अपनी सेहत का पूरा हाल साझा किया है।