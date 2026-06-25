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अलका याग्निक का व्हीलचेयर पर वीडियो वायरल, हालत देख चिंता में डूबे प्रशंसक
अलका याग्निक का वीडियो देख हैरान-परेशान प्रशंसक

अलका याग्निक का व्हीलचेयर पर वीडियो वायरल, हालत देख चिंता में डूबे प्रशंसक

लेखन नेहा शर्मा
Jun 25, 2026
12:49 pm
क्या है खबर?

मशहूर प्लेबैक गायिका अलका याग्निक का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके करोड़ों प्रशंसक बेहद परेशान और चिंता में डूब गए हैं। रेयर सेंसिरिन्यूरल हियरिंग लॉस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं अलका इस वायरल वीडियो में व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। अपनी पसंदीदा गायिका को इस हाल में देखकर प्रशंसकों का दिल टूट गया है और सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है।

सम्मान

खुद पद्म भूषण लेने पहुंची थीं अलका 

दिग्गज गायिका अलका याग्निक को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2 साल पहले दुर्लभ हियरिंग डिसऑर्डर का पता चलने के बाद से अलका सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं। समारोह में वो सहारे से मंच तक पहुंचीं। इसके बाद सामने आए एक वीडियो में अलका व्हीलचेयर पर बैठी नजर आईं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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चिंता

अलका का वीडियो देख भावुक हुए फैंस

अलका के वीडियो ने देश-दुनिया में मौजूद उनके फैंस को भावुक कर दिया है। वो उनके जल्द से जल्द ठीक होने और उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। एक ने लिखा, 'अलका जी, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें।' एक ने लिखा, 'रोना आ रहा है। आपको हुआ क्या है?' एक कमेंट है, 'बीमारी इंसान को क्या से क्या बना देती है। दिल टूट गया। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी अल्का जी।'

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