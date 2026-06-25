अलका याग्निक का वीडियो देख हैरान-परेशान प्रशंसक

अलका याग्निक का व्हीलचेयर पर वीडियो वायरल, हालत देख चिंता में डूबे प्रशंसक

लेखन नेहा शर्मा 12:49 pm Jun 25, 202612:49 pm

क्या है खबर?

मशहूर प्लेबैक गायिका अलका याग्निक का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उनके करोड़ों प्रशंसक बेहद परेशान और चिंता में डूब गए हैं। रेयर सेंसिरिन्यूरल हियरिंग लॉस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं अलका इस वायरल वीडियो में व्हीलचेयर पर बैठी नजर आ रही हैं। अपनी पसंदीदा गायिका को इस हाल में देखकर प्रशंसकों का दिल टूट गया है और सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है।