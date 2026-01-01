सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री के हाथ लगी नई फिल्म, इस हीरो संग करेंगी रोमांस

हीरो

इस हीरो के साथ नजर आएंगी अलीजेह

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल रूप से 2014 में रिलीज फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। पहली बार सिद्धांत और अलीजेह की जोड़ी बड़े पर्दे पर रोमांस करती नजर नजर आएगी। सूत्र ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल जून से अगस्त के बीच में शुरू होगी। निर्माताओं ने संकेत दिया है कि रीमेक को मूल कहानी के प्रति वफादार रखा जाएगा।