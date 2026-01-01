सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री के हाथ लगी नई फिल्म, इस हीरो संग करेंगी रोमांस
क्या है खबर?
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री की किस्मत चमक उठी है। उनके हाथ मशहूर फिल्म निर्देशक विकास बहल की फिल्म लगी है, जिसके जरिए अभिनेत्री अपने अभिनय का दम दिखाती नजर आएंगी। अलीजेह को साल 2023 में रिलीज फिल्म 'फर्रे' में देखा गया था। तमाम पब्लिसिटी के बावजूद उनकी ये फिल्म दर्शकों का ध्यान खींच पाने में नाकामयाब साबित हुई थी। नई फिल्म के जरिए अलीजेह को दोबारा अपने हुनर का कमाल दिखाने का मौका मिलेगा।
हीरो
इस हीरो के साथ नजर आएंगी अलीजेह
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मूल रूप से 2014 में रिलीज फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे। पहली बार सिद्धांत और अलीजेह की जोड़ी बड़े पर्दे पर रोमांस करती नजर नजर आएगी। सूत्र ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल जून से अगस्त के बीच में शुरू होगी। निर्माताओं ने संकेत दिया है कि रीमेक को मूल कहानी के प्रति वफादार रखा जाएगा।
फिल्म
जानिए 'ला फैमिली बेलियर' की कहानी
निर्देशक एरिक लार्टिगाउ की 'ला फैमिली बेलियर' एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। कहानी 16 साल की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जिसपर अपने दिव्यांग माता-पिता की जिम्मेदारी है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक संगीत टीचर को उस लड़की की खूबसूरत आवाज का पता चलता है। लड़की को अपने शौक और जिम्मेदारी के बीच चुनाव करना होता है। साल 2022 में इस फिल्म ने, 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था।