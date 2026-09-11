27 बार की ग्रैमी विजेता एलिसन क्रॉस ने इस बड़ी वजह से रद्द किया आर्केडिया टूर

27 बार ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकीं एलिसन क्रॉस ने अभी-अभी घोषणा की है कि वे यूनियन स्टेशन के साथ अपना 'आर्केडिया' टूर रद्द कर रही हैं।

डॉक्टरी सलाह के बाद उन्होंने अपनी आवाज को आराम देने का फैसला किया है, ताकि वे पूरी तरह से ठीक हो सकें।

27 बार ग्रैमी जीत चुकीं इस कलाकार ने यह खबर इंस्टाग्राम पर साझा की है।

11 सितंबर (डेवनपोर्ट, आयोवा) से 3 अक्टूबर (सैन फ्रांसिस्को) तक के उनके सभी 17 शो रद्द कर दिए गए हैं, जिन्होंने टिकट खरीदे थे, उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा।