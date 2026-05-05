'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट को लेकर आया अपडेट

'तुम्बाड 2' में कैमियो तक सीमित नहीं होगा आलिया भट्‌ट का किरदार, आखिर क्या है योजना?

लेखन ज्योति सिंह 07:39 pm May 05, 202607:39 pm

क्या है खबर?

सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड 2' अपने भव्य निर्माण को लेकर न सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है, बल्कि उनकी उत्सुकता भी बढ़ा रही है। पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस सीक्वल का हिस्सा बनकर चर्चा बटोरी। अब आलिया भट्‌ट के इसमें शामिल होने की खबर ने लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पिछले दिनों खबर थी कि अभिनेत्री इसमें कैमियो करेंगी, लेकिन ताजा अपडेट है कि उनका किरदार ज्यादा लंबा होगा जो तीसरी किस्त तक जाएगा।