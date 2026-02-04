आलिया भट्‌ट की नई फिल्म पर आया अपडेट

आलिया भट्‌ट ने 'दृश्यम 2' निर्देशक अभिषेक पाठक से मिलाया हाथ, होगा बड़ा धमाका

लेखन ज्योति सिंह 02:26 pm Feb 04, 202602:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री आलिया भट्‌ट आगामी फिल्म 'एल्फा' को लेकर चर्चा में हैं जो इसी साल रिलीज होगी। खबर है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस ली है। अभिनेत्री एक हाई-वोल्टेज ड्रामा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हैं, जिसके लिए उन्होंने निर्देशक अभिषेक पाठक से हाथ मिलाया है। इस फिल्म का शीर्षक 'हाउसवाइफ' होगा और आलिया को एक विवाहित महिला का किरदार निभाते देखा जाएगा। बता दें, अभिषेक ने अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' का निर्देशन किया था।