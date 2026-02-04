आलिया भट्ट ने 'दृश्यम 2' निर्देशक अभिषेक पाठक से मिलाया हाथ, होगा बड़ा धमाका
क्या है खबर?
अभिनेत्री आलिया भट्ट आगामी फिल्म 'एल्फा' को लेकर चर्चा में हैं जो इसी साल रिलीज होगी। खबर है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस ली है। अभिनेत्री एक हाई-वोल्टेज ड्रामा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हैं, जिसके लिए उन्होंने निर्देशक अभिषेक पाठक से हाथ मिलाया है। इस फिल्म का शीर्षक 'हाउसवाइफ' होगा और आलिया को एक विवाहित महिला का किरदार निभाते देखा जाएगा। बता दें, अभिषेक ने अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' का निर्देशन किया था।
कहानी
विवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमेगी फिल्म की कहानी
वैरायिटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'हाउसवाइफ' नाम वाली इस फिल्म की कहानी एक विवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमेगी जिसमें आलिया एक गृहणी के किरदार में होंगी। फिल्म में मुख्य पुरुष किरदार के लिए राजकुमार राव से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी दिलचस्प तो दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अगर राजकुमार हामी भरते हैं, तो पहली बार फिल्मी पर्दे पर आलिया और राजकुमार की जोड़ी दिखाई देगी।
शूटिंग
2026 के मध्य में शुरू हो सकती है शूटिंग
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आलिया 'हाउसवाइफ' में सिर्फ अभिनय नहीं करेंगी, बल्कि अपनी कंपनी एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस और पैनोरमा स्टूडियोज के सहयोग से सह-निर्माता भी होंगी। फिल्म की शूटिंग अगस्त या सितंबर, 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है। तब तक निर्देशक 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी कर लेंगे जिसके जरिए अजय की दमदार वापसी होगी। फिलहाल, आलिया ''लव एंड वार' में व्यस्त चल रही हैं, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं।