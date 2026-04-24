आलिया भट्‌ट ने बेटी राहा के बारे में बात की

आलिया भट्‌ट की बेटी राहा के भविष्य को लेकर क्या है ख्वाहिश? अभिनेत्री ने बताया

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Apr 24, 202611:08 am

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट ने अपने परिवार की विरासत को कायम रखते हुए फिल्म लाइन में कदम रखा। आज वो उस 'कपूर खानदान' की बहू हैं, जिसमें पीढ़ियों से एक से बढ़कर एक दिग्गज सुपरस्टार शामिल हैं। यही नहीं, आलिया के पति रणबीर कपूर भी वर्तमान में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। लेकिन लगता है कि आलिया नहीं चाहतीं कि उनकी बेटी राहा कपूर इस करियर को चुनें। उन्होंने बेटी के भविष्य पर अपनी इच्छा जाहिर की है।