'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट हुईं शामिल, जानिए कब रिलीज होगा सीक्वल?

आलिया ने बताया कि 'तुम्बाड' जैसी गहरी और रहस्यमयी कहानी से जुड़ना उनके लिए कितना खास है।

उन्होंने कहा, 'अब उस दुनिया का हिस्सा बनना वाकई बेहद खास है।' पहली फिल्म को उसकी अनोखी कहानी और शानदार विजुअल्स के लिए खूब सराहा गया था।

इस बार निर्माता उसे और बड़े पैमाने पर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आलिया की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'RRR' जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद, इस सीक्वल से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।