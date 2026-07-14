'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट हुईं शामिल, जानिए कब रिलीज होगा सीक्वल?
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लोककथा फैंटेसी फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट आधिकारिक तौर पर शामिल हो गई हैं। इस फिल्म में वह सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ दिखाई देंगी।
आदेश प्रसाद इसका निर्देशन कर रहे हैं। यह फिल्म 3 दिसंबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दर्शकों को है 'तुम्बाड 2' के सीक्वल से काफी उम्मीद
आलिया ने बताया कि 'तुम्बाड' जैसी गहरी और रहस्यमयी कहानी से जुड़ना उनके लिए कितना खास है।
उन्होंने कहा, 'अब उस दुनिया का हिस्सा बनना वाकई बेहद खास है।' पहली फिल्म को उसकी अनोखी कहानी और शानदार विजुअल्स के लिए खूब सराहा गया था।
इस बार निर्माता उसे और बड़े पैमाने पर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आलिया की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'RRR' जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद, इस सीक्वल से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।