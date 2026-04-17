आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने की सगाई, मंगेतर संग साझा की तस्वीरें
क्या है खबर?
आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने आखिरकार ईशान मेहरा संग अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा लिया है। उन्होंने सगाई कर ली है और 17 अप्रैल को तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बता दें, ईशान एक पेशेवर फिटनेस कोच होने के साथ-साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय तैराक भी रह चुके हैं। उन्होंने 'यूथ एशियन गेम्स' में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अप्रैल, 2025 में शाहीन और ईशान ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की थी।
सगाई
शाहीन ने इंस्टाग्राम पर साझा की सगाई की तस्वीरें
शाहीन ने ईशान के साथ सगाई की तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमने एक-दूसरे को पसंद करने के मामले में शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया।' तस्वीर में शाहीन को अपने मंगेतर के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। वह अपनी सगाई की हीरा जड़ी अंगूठी दिखा रही हैं। अन्य तस्वीरों में दोनों को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल में खोए हुए देखा जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
Alia Bhatt’s sister Shaheen Bhatt gets engaged to her long time boyfriend Ishaan Mehra. pic.twitter.com/S2gn0ZJAwi— BNG (@bolly_bb) April 17, 2026