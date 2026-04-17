शाहीन भट्‌ट ने सगाई की तस्वीरें साझा कीं

आलिया भट्‌ट की बहन शाहीन भट्‌ट ने की सगाई, मंगेतर संग साझा की तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 01:11 pm Apr 17, 202601:11 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट की बहन शाहीन भट्‌ट ने आखिरकार ईशान मेहरा संग अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा लिया है। उन्होंने सगाई कर ली है और 17 अप्रैल को तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बता दें, ईशान एक पेशेवर फिटनेस कोच होने के साथ-साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय तैराक भी रह चुके हैं। उन्होंने 'यूथ एशियन गेम्स' में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अप्रैल, 2025 में शाहीन और ईशान ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि की थी।