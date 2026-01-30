आलिया भट्ट की अमेजन प्राइम वीडियो के साथ अगली पेशकश, फिल्म 'डोंट बी शाय' का ऐलान

बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। अपनी पिछली वेब सीरीज 'पोचर' की ग्लोबल सफलता के बाद आलिया ने अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। आलिया अब जल्द ही एक नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'डोंट बी शाय' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया है।

ऐलान मजेदार रोमांटिक अवतार में नजर आएंगी आलिया आलिया और उनकी बहन शाहीन भट्ट के प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस' ने प्राइम वीडियो के साथ मिलकर अपनी अगली ओरिजिनल फिल्म 'डोंट बी शाय' की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये फिल्म इसलिए भी खास है, क्योंकि इसके जरिए आलिया काफी समय बाद एक हल्के-फुल्के, मजेदार और रोमांटिक अवतार में दिखाई देंगी। 'डोंट बी शाय' न केवल आलिया और प्राइम वीडियो के मजबूत होते रिश्तों का प्रमाण है, बल्कि ये OTT कंटेंट के बढ़ते कद को भी दर्शाती है।

कहानी 20 साल की 'शाय' की कहानी लेकर आ रहीं आलिया फिल्म की कहानी 20 साल की श्यामिली 'शाय' दास के इर्द-गिर्द घूमती है। श्यामिली की जिंदगी बेहद व्यवस्थित और पूरी तरह योजनाबद्ध होती है, लेकिन तभी कहानी में एक अनपेक्षित मोड़ आता है, जो उसकी जमी-जमाई दुनिया को हिला देता है। हालात उसके नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प सफर शुरू होता है। सोशल मीडिया पर आलिया की इस फिल्म को लेकर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

जिम्मेदारी अयान-करण के साथ काम कर चुकीं स्रीति मुखर्जी के हाथों में फिल्म की कमान फिल्म 'डोंट बी शाय' की एक और बड़ी ताकत इसकी लेखिका और निर्देशिका स्रीति मुखर्जी हैं। वो इससे पहले बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, जिनमें 'ये जवानी है दीवानी', 'ऐ दिल है मुश्किल' और 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा' जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। करण जौहर और अयान मुखर्जी जैसे बड़े निर्माता-निर्देशकों के साथ काम कर चुकी स्रीति से 'डोंट बी शाय' में दमदार कहानी और शानदार विजुअल्स की पूरी उम्मीद की जा रही है।