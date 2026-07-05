आलिया भट्ट के हाथ से निकलीं ये बड़ी फिल्में

आलिया भट्ट ने ठुकराई ये फिल्में, उनके इनकार से चमकी इन हीरोइनों की किस्मत

लेखन अंशिका शुक्ला 09:14 am Jul 05, 202609:14 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। अब वह जल्द ही यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 'अल्फा' में नजर आएंगी। हालांकि, अपने करियर के दौरान आलिया ने कई ऐसी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए, जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं। आइए जानते हैं इस सूची में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।