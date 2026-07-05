आलिया भट्ट ने ठुकराई ये फिल्में, उनके इनकार से चमकी इन हीरोइनों की किस्मत
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। अब वह जल्द ही यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 'अल्फा' में नजर आएंगी। हालांकि, अपने करियर के दौरान आलिया ने कई ऐसी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए, जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं। आइए जानते हैं इस सूची में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं।
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'नीरजा' और 'गोलमाल अगेन'
2016 में आई 'नीरजा' को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस बायोपिक फिल्म को राम माधवानी ने निर्देशित किया था। राम चाहते थे कि इस फिल्म में आलिया मुख्य भूमिका में नजर आएं, लेकिन जब उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, तब सोनम कपूर को इसमें लिया गया। रोहित शेट्टी की 'गोलमाल अगेन' 2017 में आई थी। रोहित ने परिणीति चोपड़ा की भूमिका सबसे पहले आलिया को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया।
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'राबता' और 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान'
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'राबता' साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माता चाहते थे कि इसमें आलिया मुख्य किरदार में दिखाई दें, लेकिन जब उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी, तब कृति सैनन को यह भूमिका मिली। 2018 में आई आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' के निर्मता भी फिल्म में फातिमा सना शेख की जगह आलिया को लेना चाहते थे। हालांकि, उन्होंने इसमें काम करने से साफ मना कर दिया था।
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'साहो' और 'शेरशाह'
प्रभास की फिल्म 'साहो' साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर वाला किरदार पहले आलिया को मिला था, लेकिन उन्होंने छोटा किरदार होने की वजह से इसे मना कर दिया। साल 2021 में आई फिल्म 'शेरशाह' में निर्माता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आलिया को मुख्य अभिनेत्री के किरदार में लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे व्यस्त शेड्यूल के चलते मना कर दिया था। इसके बाद फिल्म में कियारा आडवाणी को लिया गया था।