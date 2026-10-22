टाइगर श्रॉफ केस में रणबीर कपूर का नाम, सामने आई पत्नी आलिया भट्ट की प्रतिक्रिया

'रामायण' भाषण पर ट्रोलिंग के बीच आलिया भट्ट ने पति रणबीर कपूर के समर्थन में बने एक फैन पोस्ट को लाइक किया है।

इस पोस्ट में दावा किया गया कि हत्या की धमकी और सुरक्षा पर खतरे की खबरों के बावजूद रणबीर कोलकाता में एक इवेंट में शामिल हुए थे।

हालांकि, इस कथित सुरक्षा खतरे की अभी आधिकारिक या स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आलिया की इस प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान खींचा है।