'रामायण' के कंधों पर सवार होकर आएगी करण जौहर की 'कालिया', कमान संभालेंगे कार्तिक आर्यन

सूत्रों ने ये भी बताया कि 'कालिया' अपनी तरह की अनोखी पौराणिक क्रिएचर फिल्म होगी। इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान इसी दिवाली एक धमाकेदार वीडियो के साथ किया जाएगा, जिसे देशभर में फिल्म 'रामायण' के प्रिंट्स के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा।

दशक की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल 'रामायण' को देखने करोड़ों दर्शक पहुंचेंगे, जिसका सीधा फायदा भारी भीड़ और सही दर्शक वर्ग के रूप में 'कालिया' को मिलेगा। फिलहाल इस फिल्म की शुरुआती तैयारियां चल रही हैं।