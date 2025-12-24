आलिया-रणबीर और विक्की कौशल की 'लव एंड वॉर' का पहला दीदार इस दिन होने की उम्मीद
क्या है खबर?
दिग्गज फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली इस वक्त 'लव एंड वॉर' में व्यस्त चल रहे हैं। उनकी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इसकी रिलीज 2026 के लिए तय है, और फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। हालांकि निर्माताओं ने रिलीज तारीख अब तक स्पष्ट नहीं की है, लेकिन 'लव एंड वॉर' की पहली झलक को जारी करने की योजना बनाई जा रही है।
अपडेट
जानिए कब आ सकती है फिल्म की पहली झलक
टाइम्स नाउ ने मिड-डे की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि निर्माता 'लव एंड वॉर' की पहली आधिकारिक झलक जनवरी, 2026 में जारी कर सकते हैं। इस बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "हमारा विचार हमेशा से यही था कि टीम जनवरी में कुछ ऐसा जारी करेगी जिससे दर्शकों को आने वाली दुनिया की झलक मिल सके। यह आधिकारिक पोस्टर हो सकता है या सेट की तस्वीरें, जिसे भंसाली ने बड़ी बारीकी से तैयार किया है।"
शूटिंग
क्लाइमेक्स की शूटिंग होना बाकी
सूत्र ने आगे कहा, "कुछ दिन पहले आलिया ने मुंबई में रणबीर के साथ शादी के दृश्य को शूट किया था। अब उन्हें मुख्य कलाकारों के साथ क्लाइमेक्स की शूटिंग करनी है, जिसके बाद उनकी शूटिंग पूरी हो जाएगी। हालांकि, रणबीर और विक्की अगले 6 हफ्तों तक शूटिंग करेंगे।" पिछले महीने रणबीर और विक्की की सेट से तस्वीरें वायरल हुई थीं। दोनों ने सेना की वर्दी पहनी थी। अटकलें हैं कि फिल्म 60-70 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित होगी।