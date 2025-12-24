आलिया-रणबीर और विक्की कौशल की 'लव एंड वॉर' का पहला दीदार इस दिन होने की उम्मीद

अपडेट

जानिए कब आ सकती है फिल्म की पहली झलक

टाइम्स नाउ ने मिड-डे की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि निर्माता 'लव एंड वॉर' की पहली आधिकारिक झलक जनवरी, 2026 में जारी कर सकते हैं। इस बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "हमारा विचार हमेशा से यही था कि टीम जनवरी में कुछ ऐसा जारी करेगी जिससे दर्शकों को आने वाली दुनिया की झलक मिल सके। यह आधिकारिक पोस्टर हो सकता है या सेट की तस्वीरें, जिसे भंसाली ने बड़ी बारीकी से तैयार किया है।"