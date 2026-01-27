आलिया भट्‌ट ने बांधे 'बॉर्डर 2' की तारीफों के पुल

आलिया भट्‌ट ने किया 'बॉर्डर 2' का रिव्यू, वरुण धवन के लिए कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Jan 27, 202605:42 pm

क्या है खबर?

सनी देओल की वॉर-ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' इस वक्त सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। 23 जनवरी को रिलीज इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर दुनियाभर में बंपर कमाई कर दिखाई है और 200 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है। दर्शकों से मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के बीच, अभिनेत्री आलिया भट्‌ट ने 'बॉर्डर 2' का रिव्यू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।