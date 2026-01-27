आलिया भट्ट ने किया 'बॉर्डर 2' का रिव्यू, वरुण धवन के लिए कही ये बात
सनी देओल की वॉर-ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' इस वक्त सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। 23 जनवरी को रिलीज इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर दुनियाभर में बंपर कमाई कर दिखाई है और 200 करोड़ के क्लब में अपनी जगह बना ली है। दर्शकों से मिल रही शानदार प्रतिक्रिया के बीच, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने 'बॉर्डर 2' का रिव्यू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।
आलिया ने 'बॉर्डर 2' की टीम के लिए साझा किया पोस्ट
आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर साझा किया है। साथ में फिल्म निर्देशक अनुराग सिंह, अपने खास दोस्त वरुण धवन और फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'कितनी खूबसूरत फिल्म है... अनुराग सिंह फिल्म्स! पूरी कास्ट का शानदार अभिनय! सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, आन्या सिंह और मेरे प्यारे दोस्त (वरुण) ने तो कमाल ही कर दिया!!!'
वरुण धवन की तारीफ में कही ये बात
आलिया ने अपने दोस्त वरुण की तारीफ में आगे लिखा, 'बॉर्डर 2 में वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। हर फ्रेम में अपना दिल और आत्मा को झोंक रहे हैं। वरुण के लिए बहुत खुश हूं, साल की शानदार शुरुआत! पूरी टीम को बधाई।' उधर पोस्ट वायरल होते ही वरुण ने अपनी प्रतिकिया भी दी। उन्होंने लाल दिल वाले इमोजी के साथ आलिया की पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर री-शेयर किया है।
