आलिया भट्‌ट ने 'रामायण' के लिए रणबीर कपूर की तारीफ की

'रामायण' में रणबीर कपूर के समर्पण की कायल हुईं आलिया, बेटी राहा संग दिखाई तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 05:12 pm Nov 05, 202605:12 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का पहला भाग सिनेमाघरों में आ चुका है। दर्शकों के साथ-साथ सिनेमा के कलाकार भी इस पौराणिक महाकाव्य की तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आलिया भट्‌ट भी शामिल हो गई हैं जिन्होंने फिल्म में रणबीर के समर्पण की तारीफ की। आलिया ने कुछ अनदेखी तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें रणबीर 'राम' के अवतार में सेट पर मौजूद हैं। उनके साथ बेटी राहा कपूर भी नजर आ रही हैं।