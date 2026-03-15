आलिया भट्‌ट ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'एटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस' के बैनर तले एक नई पहल 'एटरनल किड्स' की घोषणा की है। ये वेंचर पूरी तरह से बच्चों की स्टोरीटेलिंग (कहानी सुनाने) पर आधारित होगा, जिसमें उनके दादाजी की यादें और मां के किस्से शामिल होंगे। आलिया ने इस खास मौके पर भावुक होते हुए कहा कि ये पहल उनके भीतर के बच्चे और उनकी पारिवारिक विरासत का एक खूबसूरत मिलन है।

खास पहल बच्चों के लिए कहानियां लाएगा आलिया का 'एटरनल किड्स' आलिया ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने नए वेंचर 'एटरनल किड्स' के पीछे के मकसद को साफ किया है। उनका लक्ष्य उन बचपन की कहानियों के जादू को वापस लाना है, जिन्हें सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। उन्होंने लिखा, 'हमारी प्रोडक्शन कंपनी, एटरनल सनशाइन के परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा है। मिलिए 'एटरनल किड्स' से। हमारे पास पहले से ही 3 रोमांचक प्रोजेक्ट्स कतार में हैं। इनमें C, G और M शामिल हैं।'

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प्रोजेक्ट्स आलिया के बचपन की यादों से बनेगा 'एटरनल किड्स' का कंटेंट आलिया का नया वेंचर 'एटरनल किड्स' सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है। इस बैनर तले बनने वाली फिल्में उनके दादाजी नरेंद्रनाथ राजदान द्वारा रचित कहानियों और किरदारों पर आधारित होंगी। जून 2023 में अपने दादाजी को खोने वाली आलिया ने इस पहल के जरिए उन्हें खास श्रद्धांजलि दी है। आलिया और उनकी बहन शाहीन यही कहानियां सुनकर बड़ी हुई हैं, जिन्हें अब वे दुनियाभर के बच्चों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं।

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