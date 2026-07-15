आलिया भट्ट का 'तुम्बाड 2' में धमाकेदार आगमन, तारीख तय पर किरदार पर सस्पेंस
आलिया भट्ट आधिकारिक तौर पर 'तुम्बाड 2' का हिस्सा बन गई हैं। 2018 की हिट हॉरर फिल्म के इस सीक्वल का ऐलान फिल्म के निर्माता और अभिनेता सोहम शाह के साथ एक कार्यक्रम में किया गया।
इस मौके पर आलिया ने प्रियंका कपाड़िया द्वारा स्टाइल किया हुआ सादा, लेकिन आकर्षक काले रंग का पहनावा पहना था, जो फिल्म के गंभीर थीम से खूब मेल खा रहा था। फिल्म अब 3 दिसंबर, 2027 को रिलीज होगी।
अलिया के किरदार का सस्पेंस बरकरार
आलिया ने कार्यक्रम में माइकल लॉरेन का काला टॉप पहना था। इसके साथ उन्होंने ओवरसाइज्ड कार्गो पैंट्स पहने थे, जिनकी कीमत करीब 8,450 रुपये थी। उन्होंने खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ एक साधारण, लेकिन बोल्ड अंदाज अपनाया था, जो इवेंट की डरावनी लाल रोशनी के बीच खूब जच रहा था।
हालांकि, उनका किरदार क्या होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन उनकी इस एंट्री से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'तुम्बाड 2' का पैमाना इस बार काफी बड़ा होने वाला है।
इस फिल्म से पुराने और नए, दोनों तरह के दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है।