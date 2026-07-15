आलिया भट्ट का 'तुम्बाड 2' में धमाकेदार आगमन, तारीख तय पर किरदार पर सस्पेंस

आलिया ने कार्यक्रम में माइकल लॉरेन का काला टॉप पहना था। इसके साथ उन्होंने ओवरसाइज्ड कार्गो पैंट्स पहने थे, जिनकी कीमत करीब 8,450 रुपये थी। उन्होंने खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ एक साधारण, लेकिन बोल्ड अंदाज अपनाया था, जो इवेंट की डरावनी लाल रोशनी के बीच खूब जच रहा था।

हालांकि, उनका किरदार क्या होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन उनकी इस एंट्री से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'तुम्बाड 2' का पैमाना इस बार काफी बड़ा होने वाला है।

इस फिल्म से पुराने और नए, दोनों तरह के दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है।