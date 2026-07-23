आलिया भट्ट नीट विरोध के समर्थन में उतरीं, लिखा भावुक नोट
आलिया भट्ट दिल्ली के जंतर-मंतर पर उन छात्रों के समर्थन में पहुंचीं, जो NEET-UG 2026 के कथित पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने परीक्षा की निष्पक्षता पर चिंता जताई। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में आलिया ने छात्रों के जज्बे की खूब तारीफ की।
उन्होंने लिखा, 'हर छात्र के पीछे एक सपना है, एक परिवार की उम्मीद है और अनगिनत कुर्बानियों का सफर है।'
सितारे कर रहे हैं NEET-UG प्रदर्शनकारियों का समर्थन
आलिया ने इस आंदोलन को भारत के भविष्य के लिए प्रेरणादायक और बहुत जरूरी बताया।
उन्होंने कहा कि इन छात्रों की हिम्मत देखकर मैं विनम्र हो जाती हूं। सलमान खान और 'थलापति' विजय जैसे कई दूसरे सितारों ने भी इन प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है।
इस बीच, सरकार ने पेपर लीक से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार का कहना है कि यह तुरंत की गई कार्रवाई है।
भारत में बहुत से युवाओं के लिए, डॉक्टर बनने की दिशा में NEET-UG परीक्षा एक अहम सीढ़ी मानी जाती है।