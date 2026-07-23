आलिया भट्ट नीट विरोध के समर्थन में उतरीं, लिखा भावुक नोट

आलिया ने इस आंदोलन को भारत के भविष्य के लिए प्रेरणादायक और बहुत जरूरी बताया।

उन्होंने कहा कि इन छात्रों की हिम्मत देखकर मैं विनम्र हो जाती हूं। सलमान खान और 'थलापति' विजय जैसे कई दूसरे सितारों ने भी इन प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है।

इस बीच, सरकार ने पेपर लीक से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार का कहना है कि यह तुरंत की गई कार्रवाई है।

भारत में बहुत से युवाओं के लिए, डॉक्टर बनने की दिशा में NEET-UG परीक्षा एक अहम सीढ़ी मानी जाती है।